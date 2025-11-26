Spaccio nel pianerottolo di casa | vendita porta a porta e ordini on-line

Due abitazioni erano state trasformate in un market della droga a Fiumicino. Le vendite avvenivano "porta a porta", con i pusher che non dovevano lasciare il pianerottolo. Un 19enne e un 49enne, romani, sono stati arrestati. La segnalazione è arrivata grazie a un clic sull’applicazione YouPol. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stefano è cresciuto a Torre Annunziata, tra faide di clan e spaccio a cielo aperto. La sua famiglia viveva in un palazzo malridotto, rimasto in piedi dopo il terremoto dell’80, con travi ancora sui pianerottoli. Terzo piano senza ascensore: da bambino accompagn - facebook.com Vai su Facebook

Pescara, laboratorio del crack in una casa occupata. Arrestati un 59enne e un 43enne per detenzione e spaccio di stupefacenti - Avevano messo su un'attività di vendita di crack a chilometro zero discretamente redditizia, visto il movimento che ... Si legge su ilmessaggero.it

Casa dello spaccio vicino al Serd: quattro arresti a Sora - L'operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile e dal commissariato, sotto il ... ilmessaggero.it scrive

Cocaina e hashish in casa: assolto. «È troppo ricco per spacciare» - Alla fine è questa la motivazione con cui un benestante 54enne di Conegliano è stato assolto ieri dal giudice per le indagini preliminari al termine di ... Lo riporta ilgazzettino.it