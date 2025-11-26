Spaccio in house | stanato market della droga a Fiumicino

Fiumicino, 26 novembre 2025 – È bastato un clic sull’applicazione YouPo l a far cadere il velo su una piazza di spaccio nascosta dietro le porte di due appartamenti a Fiumicino. Due uomini, romani di 49 e 19 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è partito da una segnalazione anonima: due abitazioni trasformate in un vero e proprio market degli stupefacenti, gestito porta a porta senza che i pusher dovessero lasciare il pianerottolo. I due uomini condividevano non solo il condominio, ma anche un “buon vicinato” criminale, fatto di rifornimenti, clienti ed una logistica studiata per ridurre al minimo i rischi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

