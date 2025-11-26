Spaccio a cielo aperto in piazza Cappuccini ad Acireale arrestato un 20enne che ha tentato la fuga in bici

Cataniatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Acireale, come disposto dal comando provinciale di Catania, hanno potenziato le attività di controllo e prevenzione dei reati, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e garantire una risposta efficace alle esigenze dei cittadini. I carabinieri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

San Basilio, smantellata l’ultima piazza di spaccio a cielo aperto: cinque arresti - Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. fanpage.it scrive

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Staccata da terra e gettata via, in mezzo ai rifiuti, in una discarica a cielo aperto, dove questa mattina è stata trovata da una passante. Scrive romatoday.it

Ma lo spaccio è a cielo aperto. Con la droga di fianco ai teatri. Tre denunce nella ‘zona rossa’ - Mentre il Comune prova a togliere le sacche di degrado dalle centralissime aree del Parco del Popolo e dell’ex Caserma Zucchi, continuano gli arresti per spaccio proprio nelle stesse zone, peraltro da ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Cielo Aperto Piazza