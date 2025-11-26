Spaccio a cielo aperto in piazza Cappuccini ad Acireale arrestato un 20enne che ha tentato la fuga in bici

I carabinieri della compagnia di Acireale, come disposto dal comando provinciale di Catania, hanno potenziato le attività di controllo e prevenzione dei reati, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza e garantire una risposta efficace alle esigenze dei cittadini. I carabinieri. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Buongiorno dal Tirreno, ecco il meteo di oggi secondo il Consorzio LaMMA. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone interne orientali, in Arcipelago e sul basso grossetano, dove saranno possibili piogge sparse e locali r - facebook.com Vai su Facebook

San Basilio, smantellata l’ultima piazza di spaccio a cielo aperto: cinque arresti - Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. fanpage.it scrive

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Staccata da terra e gettata via, in mezzo ai rifiuti, in una discarica a cielo aperto, dove questa mattina è stata trovata da una passante. Scrive romatoday.it

Ma lo spaccio è a cielo aperto. Con la droga di fianco ai teatri. Tre denunce nella ‘zona rossa’ - Mentre il Comune prova a togliere le sacche di degrado dalle centralissime aree del Parco del Popolo e dell’ex Caserma Zucchi, continuano gli arresti per spaccio proprio nelle stesse zone, peraltro da ... Da ilrestodelcarlino.it