Spaccata al negozio di elettronica | arrestato un cinquantenne
AREZZO – . Riconosciuto dalle telecamere di videosorveglianza dagli agenti delle volanti è stato fermato nelle vicinanze con i 100 euro del bottino Intorno alle 12 di lunedì scorso alla Sala Operativa della questura di Arezzo è giunta la chiamata da parte della commessa di un bar in zona di Pescaiola che ha segnalatoun forte rumore proveniente dall’esterno, in prossimità del vicino negozio di elettronica, come fosse quello di un vetro infranto. Senza perdere un istante l’operatore del 112 ha girato la segnalazione alle volanti, impegnate nella ordinaria attività di controllo del territorio, che sono accorse sul posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
