Sotto la bufera di neve per 340 chilometri | l’impresa di Davide Metal Bressan

Davide “Metal” Bressan ha attraversato ieri il Nordest in condizioni tutt’altro che ideali: neve fitta, temperature rigide e un carico che definire impegnativo è poco. Il 39enne veneto è partito in bicicletta con l’obiettivo di raggiungere Hintertux, in Tirolo, dove è in corso la Telemark Week. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Juve scongelata, l’aeroporto di Bodo no: bufera di neve, rientro a rischio ? Juve scongelata in campo e in attesa di fare rientro in Italia. Bodo si è risvegliata ancora sotto la neve e con la pista dell’aeroporto ghiacciata: voli cancellati o fermati prima del decol - facebook.com Vai su Facebook

Sotto la bufera di Neve: la finale CPL che ha riscritto il calcio canadese, il Video - La finale della Canadian Premier League ha regalato uno spettacolo che andrà oltre il semplice ricordo sportivo. Segnala ilmeteo.it

Canada, rovesciata sotto la bufera di neve: "icicle kick", gol indimenticabile nella finale scudetto - Una bufera di neve ha ritardato l'inizio ma non ha impedito lo svolgimento della finale del campionato di calcio canadese tra i padroni di casa dell'Atlético Ottawa (di proprietà dell'Atlético Madrid) ... Secondo repubblica.it

Il gol in rovesciata nella bufera di neve diventa virale: ecco dove è accaduto - Una tempesta di neve non ha fermato la finale del campionato di calcio canadese tra l'Atletico Ottawa, squadra legata all'Atletico Madrid, e il Cavalry. Lo riporta corrieredellosport.it