Sostenibilità condivisa il modello FacilitAmbiente per il territorio
Un confronto dedicato alla sostenibilità e alla qualità della rendicontazione ha riunito oggi imprese e istituzioni presso la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Attraverso il progetto FacilitAmbiente, la facilitazione è stata messa al centro come strumento concreto per gestire relazioni complesse, coinvolgere gli stakeholder e dare valore ai processi ESG. FacilitAmbiente e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
