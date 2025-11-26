Sostegno ai caregiver Afas premiata dalla Fondazione Ant

Ad Afas il Premio Eubiosia 2025, promosso da Ant, per aver sostenuto le attività di formazione, tutela e valorizzazione dei caregiver, figure fondamentali nel prendersi cura, con competenza e sensibilità, di chi affronta la malattia. Promuovere il loro benessere, si legge nella motivazione del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

