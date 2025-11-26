Sospesa la procedura per deficit eccessivo
La Commissione Ue promuove pure il Dpb di Giorgetti ma chiede più riforme per la crescita L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
