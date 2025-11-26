Sospensioni idriche in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore
Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di un guasto di una condotta dell’acquedotto esterno, verificatasi in località Sbarre, nel territorio del Comune di Villanova del Battista, è sospesa l’erogazione idrica nei seguenti Comuni: San Sossio Baronia, Trevico, Villanova Del Battista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
