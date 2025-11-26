Sorveglianza di massa | primo ok dei 27 paesi UE alla chat control
Nella votazione senza discussione sul testo presentato dalla Presidenza per il mandato negoziale, l'Italia si è astenuta. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
