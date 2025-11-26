Sorteggio Mondiali rugby 2027 | quali saranno le avversarie dell’Italia? Le fasce per il sorteggio
Conclusi i test match autunnali (il prologo tra Galles e Sudafrica non cambierà la composizione) sono stati definite le fasce di merito in vista dei sorteggi per i gironi della Coppa del mondo di rugby che si disputerà in Australia nel 2027. 24 squadre, divise in quattro gruppi, da cui pescare i sei gironi che verranno decisi la mattina di mercoledì 3 dicembre. L’ Italia è inserita nel secondo gruppo di merito, ma quali sono le possibili avversarie e quali gli abbinamenti migliori e quali i peggiori? L’Italia non affronterà sicuramente Australia, Fiji, Scozia, Galles e Giappone, tutte in seconda fascia come gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mondiali 2026, l’Italia sarà in quarta fascia nel sorteggio se si qualifica Vai su X
La Fifa svela la procedura di sorteggio per i Mondiali 2026: ecco cosa dovrà ‘aspettarsi’ l’Italia (Adnkronos) - A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo Fifa a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio Coppa del Mondo rugby 2027: quali le possibili avversarie dell’Italia? - Conclusi i test match autunnali (il prologo tra Galles e Sudafrica non cambierà la composizione) sono stati definite le fasce di merito in vista dei ... Lo riporta oasport.it
Mondiali, sorteggio anche nel rugby: fasce, regolamento e format. L'Italia c'è, Samoa chiude le qualificate - Mondiali, sorteggio anche nel rugby: fasce, regolamento, format e dove vederlo. sport.virgilio.it scrive
Sorteggio Coppa del Mondo rugby 2027: orario, programma, tv, streaming, fasce. Le possibili avversarie dell’Italia - Completato il quadro delle 24 qualificate alla Coppa del Mondo 2027 di rugby, ora è ufficiale anche la composizione delle quattro fasce per il sorteggio ... Scrive oasport.it