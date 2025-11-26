Sorteggio Mondiali rugby 2027 | quali saranno le avversarie dell’Italia? Le fasce per il sorteggio

Conclusi i test match autunnali (il prologo tra Galles e Sudafrica non cambierà la composizione) sono stati definite le fasce di merito in vista dei sorteggi per i gironi della Coppa del mondo di rugby che si disputerà in Australia nel 2027. 24 squadre, divise in quattro gruppi, da cui pescare i sei gironi che verranno decisi la mattina di mercoledì 3 dicembre. L’ Italia è inserita nel secondo gruppo di merito, ma quali sono le possibili avversarie e quali gli abbinamenti migliori e quali i peggiori? L’Italia non affronterà sicuramente Australia, Fiji, Scozia, Galles e Giappone, tutte in seconda fascia come gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

