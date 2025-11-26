Sorpreso a rubare in casa di un' anziana 19enne finisce in carcere

Veronasera.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prevenzione ed il contrasto ai furti in casa rimane un tema sempre attuale presso il Comando provinciale dei carabinieri di Verona, da tempo impegnato in questa attività. E in questo ambito, sabato 22 novembre, i militari della stazione di Sanguinetto hanno tratto in arresto, in flagranza di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

