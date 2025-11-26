‘Sono rimasto impietrito’ | Visentin racconta l’incontro con il pizzaiolo il fratello di Lilly | ‘Se l’è inventato’

Notizieaudaci.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastiano Visentin alla Vita in diretta: ‘Ho registrato la conversazione’. “ Sono rimasto impietrito. Da quel giorno la sto tremando ”. Così Sebastiano Visentin ha descritto a La Vita in diretta l’incontro avvenuto sabato 22 novembre con Alfonso Buonocore, ex titolare di una pizzeria frequentata con la moglie Liliana Resinovich, deceduta a dicembre 2021. Visentin ha raccontato all’inviata del programma di approfondimento di Rai 1, il 26 novembre, di essere stato colto di sorpresa da rivelazioni che hanno riacceso domande sul caso della 63enne, trovata senza vita nel gennaio 2022, avvolto in sacco nero, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

8216sono rimasto impietrito8217 visentin racconta l8217incontro con il pizzaiolo il fratello di lilly 8216se l8217232 inventato8217

© Notizieaudaci.it - ‘Sono rimasto impietrito’: Visentin racconta l’incontro con il pizzaiolo, il fratello di Lilly: ‘Se l’è inventato’

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: 8216sono Rimasto Impietrito8217 Visentin