Sono morti per un disinfettante Famiglia sterminata in hotel scoperta la causa della tragedia
Non è stata una semplice intossicazione alimentare, ma un vero avvelenamento da prodotti chimici usati per disinfettare la stanza d’albergo a uccidere una famiglia di 4 persone a Istanbul. Padre, madre e due bambini di 6 e 3 anni, di origini turche ma residenti in Germania, sono morti nel giro di pochi giorni dopo il soggiorno in un piccolo hotel della città, trasformando una vacanza in una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica in Turchia. In un primo momento tutti avevano pensato a cibo avariato: la famiglia Bocek aveva infatti mangiato in diversi locali della zona e la pista della contaminazione alimentare sembrava la più plausibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
