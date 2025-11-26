Sono loro i veri Mvp | McTominay è tornato la dedica social ai magazzinieri del Napoli

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo qualche gara sotto tono, di ritorno dalle partite con la Scozia è tornato il ciclone dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

"Sono loro i veri Mvp": McTominay è tornato, la dedica social ai magazzinieri del Napoli - Metti una serata burrascosa al Maradona, metti una gara di Champions e l’assenza di De Bruyne, Anguissa e Lukaku: ci pensa Scott McTominay a risolvere la partita. Come scrive msn.com

