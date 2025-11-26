Sono le antenate delle lasagne e si fanno in Puglia | videoricetta delle lagane
Tra i tanti formati di pasta più tipici del Sud, ma speso dimenticati, ci sono le lagane. Si tratta di una pasta lunga, piatta e spessa, simile alle tagliatelle ma leggermente più larga e rustica. Alcuni pensano che siano le antenate delle lasagne anche se oggi la loro forma è sostanzialmente. 🔗 Leggi su Baritoday.it
