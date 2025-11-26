Sono in ospedale Mario Adinolfi ricoverato è lui stesso a dare la notizia al pubblico
Mario Adinolfi, volto noto della politica e del giornalismo italiano, ha condiviso su Instagram uno scatto che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra i suoi follower. La foto lo ritrae disteso su un lettino d’ospedale, una flebo infilata nel braccio, il volto stanco di chi conosce bene il via vai dei reparti d’emergenza. A colpire, più dell’immagine, sono le parole che l’accompagnano: “Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso”. Una frase che pesa, soprattutto perché arriva al termine di un anno complicatissimo per il 54enne romano, segnato da problemi di salute e preoccupazioni familiari che si sono susseguite senza tregua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Mamma e piccola stanno bene, sono state trasferite in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook
Mario Adinolfi di nuovo ricoverato in ospedale: "Questo 2025 va così. Speriamo niente di grave" - Il giornalista ed ex parlamentare ha trascorso la notte al pronto soccorso a seguito di un nuovo malore accusato nella nottata tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre ... Si legge su msn.com
''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale - ''Decimo ingresso notturno in Pronto Soccorso'': Mario Adinolfi ricoverato, la foto in ospedale dell'ex naufrago 54enne ... Segnala gossip.it
Mario Adinolfi in ospedale, il ricovero d'urgenza dopo L'Isola dei Famosi - Paura per Mario Adinolfi, trasportato d’urgenza in ospedale dopo il rientro dall’Honduras, dove ha partecipato all’Isola dei Famosi. Da ilgazzettino.it