Sono in ospedale Adinolfi ricoverato | è lui stesso a dare la notizia Cosa è successo

Il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi è stato protagonista di un ennesimo ricovero ospedaliero, una circostanza che ha nuovamente destato la preoccupazione dei suoi follower e dell’opinione pubblica. L’episodio più recente si è verificato nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 novembre, quando Adinolfi ha accusato un nuovo malore improvviso che lo ha costretto a recarsi e a trascorrere la nottata presso il pronto soccorso. È stato lo stesso ex parlamentare a diffondere la notizia attraverso i suoi canali social, dove ha pubblicato uno scatto direttamente dall’ambiente ospedaliero, mantenendo aggiornati i suoi sostenitori sulla sua attuale condizione di salute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

