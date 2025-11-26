Sono bloccata infortunata Ballando con le stelle l’annuncio e il timore di un forfait

Un nuovo imprevisto colpisce Ballando con le Stelle, un’edizione che sembra non trovare pace. Nelle ultime ore una concorrente ha comunicato personalmente a Milly Carlucci e agli autori di Rai1 di essersi fatta male, presentandosi addirittura con un collare al collo. “Sono bloccata con il collo.non riesco a girarmi ed a muovermi.”, ha spiegato lei stessa dolorante, spiazzando tutti per il timore di un possibile forfait. Un infortunio inatteso che si aggiunge a una sequenza ormai impressionante. Quest’anno, infatti, il numero degli incidenti è stato particolarmente alto. Filippo Magnini e Fabio Fognini hanno riportato problemi fisici, mentre Francesca Fialdini ha dovuto ritirarsi per una frattura alle costole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

