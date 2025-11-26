Sondaggio Ghisleri | ecco chi crolla subito dopo le Regionali
Il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, diffuso il 25 novembre 2025 a Porta a Porta, fotografa le intenzioni di voto dopo le regionali in Puglia, Campania e Veneto.Fratelli d’Italia resta primo partito ma cala di 0,4 punti in due settimane, attestandosi al 29,7%. Il Partito Democratico cresce di 0,3 punti e sale al 22,5%, riducendo il distacco dal primo partito a 7,2 punti. Crolla il Movimento 5 Stelle (-0,5%) che si ferma all’11,3%. Nel centrodestra avanzano Lega (+0,5%, 9%) e Forza Italia (+0,1%, 9,5%). Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,7% (+0,2%), Azione al 3,3% (+0,4%) e Italia Viva al 3,1% (+0,5%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
