Sommer Inter confermata la fiducia di Chivu per l’Atletico Madrid | spunta un piano per il futuro

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Inizia un periodo decisivo per l’ Inter in Champions League, come sottolineato oggi su Tuttosport. L’obiettivo di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale è a portata di mano, dato che l’anno scorso 16 punti sono stati sufficienti per il passaggio del turno, e i nerazzurri ne hanno già accumulati 12. Tuttavia, per essere davvero tranquilli, serviranno almeno altri cinque punti, il che significa che l’Inter dovrà conquistare almeno una vittoria nelle prossime partite, se non due. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, confermata la fiducia di Chivu per l’Atletico Madrid: spunta un piano per il futuro

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro - facebook.com Vai su Facebook

Inter, domani c’è l’Atletico Madrid e Sommer titolare sembra essere una scelta obbligata. Lo svizzero continua a deludere ma Josep Martinez rimane un’incognita. @CorSport Vai su X

Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez - Sommer, chi al suo posto: Emiliano Dibu Martinez la scelta migliore ma non quella che verrà fatta. Secondo calciomercato.it

Chivu: “Sommer? È lui il numero uno. Fiducia in tutti i giocatori, Diouf merita miei elogi” - Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della sfida di questa sera contro l'Atletico ... Lo riporta msn.com

Inter, Sommer è un problema: a Milano si guardano intorno - La società si guarda intorno e ha già individuato diversi profili interessanti. Si legge su sportpaper.it