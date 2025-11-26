Sommer Inter Chivu vuole risposte contro l’Atletico Madrid | c’è questo messaggio
Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer è uno dei temi principali in casa Inter mentre la squadra si prepara ad affrontare la seconda parte della fase a gironi di Champions League, come evidenziato da La Stampa. Nonostante il buon inizio dei nerazzurri con quattro vittorie, la partita contro l’ Atletico Madrid rappresenta un test cruciale. Tuttavia, il portiere svizzero è finito al centro delle critiche dopo alcune prestazioni in campionato, in particolare in occasione delle sconfitte contro Juventus, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro - facebook.com Vai su Facebook
#Chivu: “ #Sommer è il titolare dell’Inter. #Diouf merita elogi, contro il Milan mi è piaciuto” Vai su X
Atletico-Inter, Sommer in panchina dopo le polemiche? Chivu fa chiarezza in conferenza - Inter, Cristian Chivu e Lautaro Martinez sono intervenuti in conferenza stampa per parlare della sfida. Come scrive spaziointer.it
Inter, Chivu rivoluzione tutto? Ecco il piano in vista della gara contro l’Atletico Madrid. La situazione non conosce limiti - La situazione non conosce dubbi L’Inter si prepara a tornare protagonista in Europa nella notte del Metrop ... Riporta calcionews24.com
Inter, Sommer sotto esame: Chivu valuta il futuro tra i pali - L’Inter apre il dibattito sul futuro di Sommer dopo nuovi errori decisivi. Si legge su europacalcio.it