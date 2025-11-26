Sommer Inter Chivu vuole risposte contro l’Atletico Madrid | c’è questo messaggio

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Yann Sommer è uno dei temi principali in casa Inter mentre la squadra si prepara ad affrontare la seconda parte della fase a gironi di Champions League, come evidenziato da La Stampa. Nonostante il buon inizio dei nerazzurri con quattro vittorie, la partita contro l’ Atletico Madrid rappresenta un test cruciale. Tuttavia, il portiere svizzero è finito al centro delle critiche dopo alcune prestazioni in campionato, in particolare in occasione delle sconfitte contro Juventus, Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com

