Solidarietà parte dal Santobono di Napoli il regalo sospeso targato Unicef

Prende il via da Napoli, e precisamente dall’ AORN Santobono Pausilipon, l’edizione 2025 del “Regalo sospeso”, iniziativa realizzata dall’Unicef Italia in collaborazione con Clementoni a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. Testimonial Unicef d’eccezione della consegna è il calciatore Edoardo Bove. A Napoli, il portavoce Unicef Italia, Andrea Iacomini, la presidente dell’Unicef Campania, Emilia Narciso, il presidente dell’Unicef Napoli Tommaso Montini, Tamara Lapucci, Consumer Insights Manager Clementoni, il calciatore Edoardo Bove e lo street Artist Merioone hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Ospedale Pediatrico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it