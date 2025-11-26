Solidarietà parte dal Santobono di Napoli il regalo sospeso targato Unicef

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via da Napoli, e precisamente dall’ AORN Santobono Pausilipon, l’edizione 2025 del “Regalo sospeso”,  iniziativa realizzata dall’Unicef Italia  in collaborazione con Clementoni  a favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo. Testimonial Unicef d’eccezione della consegna è il  calciatore Edoardo Bove.  A Napoli, il portavoce Unicef Italia,  Andrea Iacomini,  la presidente dell’Unicef Campania,  Emilia Narciso,  il presidente dell’Unicef Napoli  Tommaso Montini, Tamara Lapucci,  Consumer Insights Manager Clementoni, il calciatore Edoardo Bove e lo street Artist  Merioone  hanno consegnato i regali sospesi ai bambini ospiti presso l’Ospedale Pediatrico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

