Solidarietà di La Russa a Calenda assalito dai soliti Pro Pal alla Sapienza

"Le università sono luogo di ascolto, confronto, dibattito. Nessuno si arroghi il diritto di decidere chi può e chi non può entrare, chi può e chi non può parlare. Solidarietà al senatore Calenda". Così su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa esprime la propria solidarietà nei confronti del leader di Azione, assalito ieri sera dalle solite zecche pro Pal nei pressi della Sapienza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Solidarietà di La Russa a Calenda "assalito" dai soliti Pro Pal alla Sapienza

