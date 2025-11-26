Il comune di Noventa Padovana diretto dal sindaco Marcello Bano ha aperto il nuovo bando per i contributi destinati alle associazioni sportive dilettantistiche del territorio. Un’iniziativa attesa dalle realtà locali che, con passione e impegno, animano palestre, campi e centri sportivi, offrendo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Soldi freschi in arrivo per le associazioni sportive del territorio