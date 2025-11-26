Soldi dell’Università per cavalli e viaggi Sequestrati oltre 2 milioni all’ex rettore di Messina Salvatore Cuzzocrea

Messina, 26 novembre 2025 – I soldi per la ricerca utilizzati per viaggi, cavalli e la propria azienda agricola. Scatta il sequestro di beni per un milione e 600mila euro a carico dell' ex rettore di Messina, Salvatore Cuzzocrea, e di ulteriori 860mila euro con un altro provvedimento. La decisione del gip è stata eseguita dalla Guardia di finanza, sulla base delle indagini coordinate dalla procura della città dello Stretto che avrebbero svelato un sofisticato meccanismo attraverso il quale l'ex rettore si sarebbe appropriato fondi destinati alla ricerca scientifica dell'università. Contestate diverse ipotesi di peculato, in quanto, nella qualità di pubblico ufficiale e responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca affidati, da enti privati o finanziati da enti Pubblici, al Dipartimento ChiBioFaram dell'ateneo, si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro, utilizzando, a fini di rimborso spese, documentazione contabile artefatta, gonfiata o non inerente ai progetti di ricerca scientifica, formalmente condotti nel quadriennio 2019-2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

