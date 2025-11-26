Sola M5s | Ex bocciodromo di Zanni chiuso perché mancano le autorizzazioni Tagliano i nastri ma senza le opere

“Un triste marchio di fabbrica”. Queste le parole con cui il presidente della commissione comunale Paolo Sola (M5s) commenta quanto sarebbe emerso dalla seduta sull’ex bocciodromo di Zanni, intitolato a Bruno Pace: il taglio del nastro c’è stato i primi di settembre, ma la struttura è chiusa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sola (M5s): "Ex bocciodromo di Zanni chiuso perché mancano le autorizzazioni. Tagliano i nastri, ma senza le opere"

