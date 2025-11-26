Sola M5s | Ex bocciodromo di Zanni chiuso perché mancano le autorizzazioni Tagliano i nastri ma senza le opere

“Un triste marchio di fabbrica”. Queste le parole con cui il presidente della commissione comunale Paolo Sola (M5s) commenta quanto sarebbe emerso dalla seduta sull’ex bocciodromo di Zanni, intitolato a Bruno Pace: il taglio del nastro c’è stato i primi di settembre, ma la struttura è chiusa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

sola m5s ex bocciodromoSola (M5s): "Ex bocciodromo di Zanni chiuso perché mancano le autorizzazioni. Tagliano i nastri, ma senza le opere" - Dalla commissione controllo e garanzia sarebbe emerso che la struttura, intitolata a Bruno Pace e inaugurata il 10 settembre, sarebbe ancora privo di agibilità e omologazioni. Riporta ilpescara.it

Sola (M5S), encomio per G7 è schiaffo a disagi dei pescaresi - "L'ultima proposta presentata dalla maggioranza di centrodestra in Consiglio Comunale rappresenta l'ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini pescaresi. Scrive ansa.it

