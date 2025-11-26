Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania | emozioni vittorie e il ricordo più prezioso del 2025

Ginnasticomania torna con una puntata imperdibile! Questa settimana Chiara Sani incontra la regina assoluta della ginnastica ritmica italiana: Sofia Raffaeli, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi e protagonista stellare dei Mondiali di Rio 2025. Un anno straordinario per la fuoriclasse marchigiana, capace di conquistare il bronzo nell’All Around, un altro bronzo alla palla e soprattutto il titolo di campionessa del mondo al cerchio, confermandosi una delle ginnaste più forti e complete del panorama internazionale. In questa intervista esclusiva, registrata direttamente al Grand Prix di Ginnastica, Sofia Raffaeli ripercorre con noi le emozioni di una stagione indimenticabile: la rincorsa ai podi mondiali, la pressione olimpica, la consapevolezza di essere un punto di riferimento per tutto il movimento azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Raffaeli si confessa a Ginnasticomania: emozioni, vittorie e il ricordo più prezioso del 2025

Scopri altri approfondimenti

Sofia Raffaeli - Nastro Grand Prix 2025 PalaBigi - Reggio Emilia #FederazioneGinnasticadItalia . #FGI #FederGinnastica #ginnastica #gymnastics #ginnasticaritmica #GrandPrix #ReggioEmilia - facebook.com Vai su Facebook

Sofia Raffaeli si ‘confessa’: "Fabriano è la mia casa" - "Serena, lucida, concentrata": così si descrive Sofia Raffaeli ripensando al Mondiale in Brasile, dove ha conquistato 1 oro e 2 bronzi tra cui 1 all’All- Segnala ilrestodelcarlino.it

Sofia in pedana, via ai Mondiali: la Raffaeli pronta a incantare ancora - Qui oggi prenderà il via la quarantunesima edizione dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica, le cui gare, fino ... Scrive corriereadriatico.it

Ritmica, Sofia Raffaeli da sogno: bronzo mondiale a Rio - Sofia Raffaeli fa sognare ancora una volta l'Italia: è bronzo nell'all- Si legge su ansa.it