Sniper Alley la memoria di Sarajevo debutta al Festival di Napoli

Un racconto nato tra le macerie dell’assedio di Sarajevo, il viaggio di un fratello che cerca l’altro e il riconoscimento di un grande festival italiano: il docufilm premiato a Varese arriva a Napoli per la sua Prima Nazionale, portando in sala una meditazione potente su guerra, memoria e responsabilità collettiva. Un riconoscimento che parla di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sniper Alley, la memoria di Sarajevo debutta al Festival di Napoli

Altre letture consigliate

EVENTO - “Sniper Alley – To My Brother”, la prima nazionale a Napoli il 29 novembre ift.tt/LEnaHhl Vai su X

Sarajevo, la memoria in un docufilm - “Per la forza con cui intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo allo spettatore uno sguardo vivo e necessario su ciò che la guerra lascia e ciò che la memoria può ancora salvare. Riporta irpinia24.it

EVENTO - “Sniper Alley – To My Brother”, la prima nazionale a Napoli il 29 novembre - “Per la forza con cui intreccia memoria personale e storia collettiva, restituendo allo spettatore uno sguardo vivo e necessario su ciò che la guerra lascia e ciò che la memoria può ancora salvare. Si legge su napolimagazine.com

“Sniper Alley – To My Brother”: a Glocal DOC la memoria di Sarajevo - Il film segue la storia vera di Džemil Hodžic, un uomo che da anni porta avanti il progetto “Sniper Alley” per ritrovare le fotografie del fratello Amir, ucciso a soli 16 anni durante l’assedio di ... Da varesenews.it