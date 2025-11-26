smottamento su via agnano astroni chiuso un tratto della strada

Tempo di lettura: < 1 minuto Poco dopo la mezzanotte di oggi, il maltempo ha provocato il cedimento del costone di un terreno privato affacciato su via Agnano-Astroni, all’altezza dell’arco monumentale dello stabilimento termale. Materiale lapideo e vegetazione hanno parzialmente invaso la carreggiata, rendendo necessaria la chiusura del tratto stradale sia al transito veicolare che a quello pedonale. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale e il personale della Protezione Civile per la gestione dell’emergenza. Il personale di Napoli Servizi ha effettuato un primo intervento, delimitando l’area interessata dal movimento franoso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

