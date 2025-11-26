smartwatch anti violenti per proteggere le vittime

Dal 2023 in avanti, 45 vittime di maltrattamenti e stalking lo hanno indossato (e 8 ce l’hanno ancora al polso). " Mobile Angel " è uno smartwatch collegato al cellulare, che funziona con il meccanismo del braccialetto elettronico ma a parti invertite: a portarlo non è il persecutore o l’ex violento, bensì colei che ne ha subìto le vessazioni. Il dispositivo si attiva con un tasto pigiato dalla persona che lo utilizza o in automatico con movimenti bruschi del corpo che potrebbero far pensare a un’aggressione in corso. Ieri mattina i vertici del Comando provinciale dei carabinieri e le rappresentanti di Soroptimist hanno illustrato i risultati dell’iniziativa nella caserma di via Moscova: quello della violenza sulle donne "è un fenomeno che noi cerchiamo di affrontare non solo sul piano della repressione, ma soprattutto sul piano della prevenzione ", ha spiegato il generale Rodolfo Santovito parlando dei progetti nelle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

