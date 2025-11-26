Smantellata banda di narcotrafficanti maxi operazione nel centro Italia | anche Terni coinvolta nell' indagine

Ternitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari in diverse città del Centro Italia. Fulcro dell'indagine la città di Firenze, ma ci sono stati arresti anche a Bologna, Pistoia, Prato, Arezzo e Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

smantellata banda narcotrafficanti maxiSmantellata maxi banda dello spaccio, fioccano le misure cautelari - FIRENZE: Due uomini avrebbero dato vita a un cartello della droga: su 19 indagati, 14 sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico ... Da toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Smantellata Banda Narcotrafficanti Maxi