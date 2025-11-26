Smantellata banda di narcotrafficanti maxi operazione nel centro Italia | anche Terni coinvolta nell' indagine
Una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha portato all’esecuzione di 14 misure cautelari in diverse città del Centro Italia. Fulcro dell'indagine la città di Firenze, ma ci sono stati arresti anche a Bologna, Pistoia, Prato, Arezzo e Terni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
