Siamo arrivati alla quarta giornata di Conference League e il Rayo Vallecano sta cercando di vivere al massimo l’esperienza di giocare in Europa, come è naturale che sia: la squadra di Vallecas finora si sta comportando bene e ha ottenuto due vittorie e un pareggio. L’obiettivo è entrare nelle prime 8 ed evitare i play-off, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Slovan Bratislava-Rayo Vallecano (Conference League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Ospiti alla caccia della vittoria