Siviglia il bagno chimico precipita dalla gru e si schianto in strada tra le auto
Momenti di paura a Siviglia, dove un bagno chimico è precipitato da una gru e si è schiantato sull'asfalto. La scena ha colto di sorpresa gli automobilisti bloccati sul Ponte del Centenario durante un'operazione di cantiere. Erano le 17:30 del pomeriggio e il traffico era intenso quando la cabina, sollevata per essere spostata, ha perso stabilità finendo sulla carreggiata sottostante. L'incidente è avvenuto nel pieno dei lavori di costruzione del ponte. Il bagno chimico, agganciato alla gru a diversi metri di altezza, è scivolato all'improvviso, cadendo con violenza sull'asfalto. Il boato dell'impatto ha creato attimi di paura, ma non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
