Situazione fuori controllo Belen Rodriguez parla dopo le immagini choc

L’intervista di Belen Rodriguez a Vanity Fair Stories aveva sollevato un’ondata di preoccupazione e commenti, spesso feroci, sulle sue condizioni di salute. In molti avevano notato la confusione con cui la showgirl era apparsa sul palco, dando vita a una spirale di rumors e supposizioni che, nei giorni successivi, hanno invaso i social. Di fronte a quel clamore, Belen ha deciso di mostrarsi ancora una volta senza filtri, scegliendo di raccontare davvero cosa le è accaduto e perché in quel momento è apparsa così vulnerabile. Il suo lungo sfogo inizia con una frase che suona come un bisogno urgente di ristabilire la verità: “Volevo fare chiarezza su quello che è successo due giorni fa sul palco di Vanity Fair Stories”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

