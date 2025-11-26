Situazione delicata Famiglia nel bosco il ministro Nordio | Pronto a fare quello che devo

Caffeinamagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo colpo di scena nella vicenda della famiglia che viveva isolata in un bosco della provincia di Chieti: interviene il ministro in persona. Come ormai noto, i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham – una bambina di 8 anni e due gemelli di sei anni – sono stati allontanati dal rudere in cui vivevano, ritenuto inidoneo dal tribunale per i minorenni. Intanto l’avvocato della coppia ha rimesso il mandato, aggiungendo ulteriore incertezza alla situazione. Sul caso ha parlato il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il question time alla Camera, in risposta a un’interrogazione sul provvedimento del tribunale dei minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

