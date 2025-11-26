Sit-in in via dell’Arcoveggio dopo la morte di Viola Mazzotti
Un folto gruppo di cittadini che hanno a cuore la mobilità dolce e alcuni rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati in via dell’Arcoveggio, all’angolo con via de Giovanni. Sul posto, ieri, è morta la 23enne Viola Mazzotti, uccisa da un camion mentre guidava la sua bicicletta.Le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Una ciclista di 23 anni, Viola Mazzotti, originaria di Cervia, è morta questa mattina a Bologna dopo essere stata travolta da un camion all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e la dinamica è in fase di ricostruzi - facebook.com Vai su Facebook