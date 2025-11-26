Sisma sostegno alle edicole Contributi dalla Regione

Edicole penalizzate dal sisma: in arrivo contributi. È stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria l'avviso pubblico, emanato da Sviluppumbria, che permetterà di concedere contributi fino a 4mila euro per le edicole di Spoleto, ma anche per quelle delle zone colpite dal terremoto del 2023, vale a dire Pierantonio e Pian d'Assino per quanto riguarda il Comune di Umbertide e Sant'Orfeto relativamente a quello di Perugia". Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Stefano Lisci. "Si tratta di una questione – evidenzia Lisci – per la quale mi sono speso in prima persona, trovando il pieno sostegno della Seconda Commissione consiliare prima e dell'intera Assemblea legislativa regionale poi".

