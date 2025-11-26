Sisma nei Campi Flegrei la pioggia non c’entra
Evento sismico alle 23.21 valutato dall’INGV con un epicentro nel cratere della Solfatara ed una magnitudo di 3.3, probabilmente sovrastimata a causa del notevole numero di eventi in coda. C’è ancora molta disinformazione sul presunto legame tra pioggia e terremoti, e spesso per dare un’aura di credibilità scientifica a questa idea infondata, viene citata in . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
