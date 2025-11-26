Sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta secondo per partite vinte

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vissuto un anno straordinario, con le vittorie all’ Australian Open e a Wimbledon e la vittoria finale alle Atp Finals a Torino, incoronato ‘Maestro dei Maestri’. Ora, terminata la stagione 2025, è tempo di definire i migliori anche nelle statistiche di rendimento dei vari settori. Con un occhio particolare agli italiani, di nuovo grandi protagonisti dall’inizio alla fine. Dagli Australian Open (vinti da Jannik Sinner) alla Davis conquistata dagli azzurri per la terza volta consecutiva. Proprio Sinner termina secondo per numero di partite vinte (58) e per numero di titoli (6), in entrambi i casi dietro al numero 1 Atp Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it

sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta secondo per partite vinte

© Lapresse.it - Sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta, secondo per partite vinte

Argomenti simili trattati di recente

sinner 2025 primo servizioSinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta, secondo per partite vinte - Jannik Sinner ha vissuto un anno straordinario, con le vittorie all'Australian Open e a Wimbledon e la vittoria finale alle Atp Finals a Torino, incoronato ... Da lapresse.it

sinner 2025 primo servizioSinner da record: primo nella storia dell’ATP a guidare classifiche di game vinti al servizio e in risposta - Nei 64 match disputati in questa stagione, il campione altoatesino ha difeso il proprio turno di servizio in 713 turni di battuta su 775 ... Si legge su spaziotennis.com

sinner 2025 primo servizioLe classifiche ATP per il miglior servizio e risposta del 2025: Jannik Sinner primeggia in entrambe! - Il ranking ATP al termine del 2025 ha sorriso a Carlos Alcaraz. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner 2025 Primo Servizio