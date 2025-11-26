Sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta secondo per partite vinte

Jannik Sinner ha vissuto un anno straordinario, con le vittorie all’ Australian Open e a Wimbledon e la vittoria finale alle Atp Finals a Torino, incoronato ‘Maestro dei Maestri’. Ora, terminata la stagione 2025, è tempo di definire i migliori anche nelle statistiche di rendimento dei vari settori. Con un occhio particolare agli italiani, di nuovo grandi protagonisti dall’inizio alla fine. Dagli Australian Open (vinti da Jannik Sinner) alla Davis conquistata dagli azzurri per la terza volta consecutiva. Proprio Sinner termina secondo per numero di partite vinte (58) e per numero di titoli (6), in entrambi i casi dietro al numero 1 Atp Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner nel 2025 primo nel servizio e in risposta, secondo per partite vinte

