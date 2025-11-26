Sinead Kavanagh perde la testa su un aereo volano pugni e spinte | manda due poliziotti in ospedale

La lottatrice MMA Sinead Kavanagh andrà a processo per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi opposta all'arresto e avendo mandato in ospedale due poliziotti. La 39enne irlandese ha dato in escandescenze su un volo, ritardandone il decollo e trascorrendo poi una notte nel carcere dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

