Simu Liu e la battaglia per la diversità a Hollywood. Simu Liu, volto noto del Marvel Cinematic Universe e tra le star emergenti di Hollywood, siUtilizza uno sguardo critico sulla persistente carenza di rappresentanza e sulle discriminazioni che ancora affliggono le produzioni cinematografiche. La sua voce si inserisce in un dibattito più ampio sul bisogno di una maggiore inclusione di attori asiatici nel mondo dello spettacolo, spesso ostacolata da pregiudizi e strategie di mercato ancora falsamente orientate verso l’«rishiness» di certi attori. Il ruolo di Simu Liu nel panorama cinematografico attuale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Simu liu denuncia la mancanza di diversità a hollywood e si infuria

