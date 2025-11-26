Simu Liu contro Hollywood | Noi attori asiatici siamo ancora considerati un rischio dagli studios

L'attore, noto per il ruolo di Shang-Chi per i Marvel Studios e quello di un Ken nel film Barbie, è convinto che ci sia ancora molto da fare per la corretta rappresentazione degli asiatici a Hollywood Simu Liu ha pubblicato domenica su Threads un messaggio infuocato sul "regresso" della rappresentazione degli asiatici a Hollywood. Nel post ha persino incluso alcuni articoli dei social media che parlano della difficoltà degli attori asiatici nel trovare ruoli soddisfacenti. "Mettete degli asiatici in qualsiasi cosa, adesso", ha scritto l'interprete di Shang-chi nel Marvel Cinematic Universe. "Il regresso nella nostra rappresentanza sullo schermo è fottutamente spaventoso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

