simonia politica e maggioranze inamovibili il disastro democratico delle regioni

Quella guerra civile a rate, che si combatte in Italia disseminando, tra un’elezione politica e l’altra, di appuntamenti elettorali amministrativi e regionali l’intero calendario politico nazionale e assegnando a ciascun voto una valenza poco meno che epocale, si è conclusa quest’anno esattamente come tutti sapevano che sarebbe finita, con la conferma ovunque delle maggioranze uscenti. Altrettanto prevedibile è il dato in forte crescita dell’astensione – di quanti avevano votato la volta scorsa in Campania, Puglia e Veneto, uno su quattro sabato e domenica se n’è rimasto a casa – che è strettamente connesso a quello della sostanziale inamovibilità delle maggioranze uscenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

