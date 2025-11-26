Simon Cowell parla di Liam Payne e risponde alle accuse di responsabilità

Simon Cowell e le riflessioni sulla tragica scomparsa di Liam Payne. Il celebre giudice di talent show Simon Cowell, noto per il suo ruolo in The X Factor UK e America’s Got Talent, ha recentemente affrontato il tema della morte di Liam Payne e le conseguenze di tali perdite nel mondo dello spettacolo. La sua testimonianza rivela un’analisi seria e compassionevole su una delle tragedie più recenti legate all’ex membro dei One Direction. Il rapporto tra Cowell e Liam Payne prima della scomparsa. Incontri e consigli tra Cowell e Payne. Simon Cowell ha ricordato di aver incontrato Payne circa un anno prima del suo decesso, avvenuto nel 2024 all’età di 31 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

