Simeone si vede sulla panchina dell’Inter ma con quello stipendio è impossibile
Diego Pablo Simeone torna a parlare dell’Inter e lo fa alla vigilia dell’ennesimo incrocio europeo con i nerazzurri. Il Cholo, simbolo dell’Atlético Madrid e tra gli allenatori più pagati al mondo, non ha mai nascosto il suo legame con Milano. Questa volta lo ha ribadito ancora una volta, alimentando un tema ricorrente nel mondo interista. Intervistato alla vigilia della sfida di Champions, Simeone non si è tirato indietro di fronte a una domanda che lo accompagna da anni: un futuro sulla panchina dell’Inter. “Non ne sono sicuro, perché non dipende da me, però nel mio percorso di allenatore mi immagino di vivere una tappa all’Inter, sì”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
