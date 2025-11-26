Simeone Inter il tecnico argentino crede nel ritorno al passato ma lo stipendio dice altro Cosa aspettarsi nel futuro
Inter News 24 Simeone Inter, il tecnico dei colchoneros ha parlato di un ipotetico ritorno in nerazzurro come allenatore, ma il suo faraonico stipendio complica il tutto. Diego Pablo Simeone, allenatore dell’ Atletico Madrid, è uno degli allenatori più rispettati a livello internazionale, con un curriculum che lo ha visto vincere numerosi trofei, tra cui La Liga e la Champions League. Tuttavia, nonostante il suo successo con i Colchoneros, il tecnico argentino ha sempre espresso un desiderio ricorrente: allenare un giorno l’ Inter. Intervistato prima della sfida di Champions League contro i nerazzurri, Simeone ha dichiarato che, pur non essendo sicuro del futuro, si immagina di vivere una tappa alla guida della squadra milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com
