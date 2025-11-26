Simeone insidia Chivu | Allenerò i nerazzurri

La classifica in Champions basterebbe da sola a spiegare che l’Inter potrebbe permettersi di giocare a Madrid senza sentire l’obbligo di vincere. Punteggio pieno e qualificazione ai playoff già matematicamente raggiunta: insomma, la situazione ideale, se non fosse che la sconfitta patita nel derby chiama gli uomini di Chivu a una reazione tanto immediata quanto energica. Determinazione che i nerazzurri dovranno recuperare prima di tutto ristabilendo il giusto equilibrio mentale: «Il bello del calcio è che offre subito una rivincita, contro il Milan ci abbiamo messo qualità, maturità e concentrazione ma è mancato un pizzico di fortuna e anche un po’ di cinismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

