Simeone | Ho visto la partita contro il Milan l’Inter ha dominato tutto il tempo

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Pablo Simeone, allenatore della squadra spagnola, ha presentato Atletico Madrid-Inter parlando anche del derby Inter-Milan. Un estratto da TMW. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

