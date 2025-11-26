Simeone chiama l’Inter | pro e contro di un approdo in nerazzurro

Calciomercato.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore argentino ha profetizzato un futuro in nerazzurro in carriera Simeone all’ Inter, futuro nerazzurro per El Cholo. No, non stiamo parlando della classica indiscrezione dalla Spagna, ma di una dichiarazione d’intenti fatta dal diretto interessato che, ancora una volta, alla vigilia di Atletico Madrid-Inter ha profetizzato un futuro nerazzurro in carriera. Simeone chiama l’Inter: i pro e i contro di un approdo in nerazzurro (ANSA FOTO) – calciomercato.it “Non posso essere sicuro perché non dipende solo da me, ma sì, immagino nel mio cammino di allenatore che farò un periodo all’Inter”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

simeone chiama l8217inter pro e contro di un approdo in nerazzurro

© Calciomercato.it - Simeone chiama l’Inter: pro e contro di un approdo in nerazzurro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Simeone Chiama L8217inter Pro